Бывший президент США Дональд Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия.

Бывший президент США Дональд Трамп посетил тюрьму округа Фултон, штат Джорджия, где формально сдался властям, передает CNN. По данным телеканала, в тюрьме у Трампа взяли отпечатки пальцев, измерили рост и вес, а также сфотографировали.Согласно данным учреждения, экс-президента США внесли в базу под номером P01135809. Его рост составляет 190 см, вес — 97,5 кг, а цвет волос указан как клубничный или блонд. Всего он находился в тюрьме около 20 минут, выйдя под залог в $200 тыс. по завершении всех формальностей.То, что произошло здесь, — это пародия на правосудие. Я не сделал ничего дурного, — заявил Трамп после посещения тюрьмы.Явка Трампа обусловлена четвертым уголовным обвинением. Прокурор округа Фултон Фэни Уиллис уличила политика-республиканца в желании сохранить власть после поражения на выборах 2020 года, в том числе за счет изменения итогов голосования в штате Джорджия.Волна юридических проверок в отношении политика-республиканца началась весной 2023 года. За четыре месяца Трампу предъявили уголовные обвинения по четырем делам: два из них — специальный прокурор Джек Смит, одно — окружной прокурор Манхеттена Элвин Брэгг и последнее — прокурор округа Фултон Уиллис в Джорджии. Суммарно речь идет об обвинениях по 78 пунктам.В штате Джорджия Трампа обвинили в преступлениях сразу по 13 статьям, в том числе в заговоре, подстрекательстве госслужащего и нарушении закона о борьбе с рэкетом и коррупцией (RICO — The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Более того, фигурантами дел, помимо экс-президента, стали еще 18 человек. Среди них экс-адвокат Трампа Руди Джулиани и бывший руководитель администрации президента США Марк Медоуз.Само обвинение делится на несколько частей:1. о ложных заявлениях юристов Трампа о фальсификации выборов в Джорджии;2. о плане голосования за ненастоящий список избирателей, поддерживающих политика;3. о сговоре с целью кражи данных избирателей и подделки оборудования для голосования.В Нью-Йорке Трампа обвинили в 34 уголовных преступлениях, связанных с фальсификацией деловой документации. Дело прокурора Брэгга основано на скандальной истории о предполагаемой связи политика с бывшей порнозвездой Сторми Дэниелс. По выводам следствия, перед выборами 2016 года Трамп через своего бывшего адвоката Майла Коэна якобы заплатил актрисе за молчание об их связи деньгами спонсоров его кампании и скрыл этот факт.Что касается федеральных обвинений, то первое связано с попытками Трампа отменить итоги прошлых президентских выборов и штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. Политика подозревают в обмане США, заговоре против официального расследования, лишении людей их законных прав и попытке помешать утверждению результатов голосования 2020 года.Второе обвинение затрагивает скандал с секретными документами, найденными в поместье Трампа в Мар-а-Лаго сотрудниками ФБР. В рамках этого дела политика уличили в неправильном обращении с секретными материалами и попытке помешать их возвращению. Речь идет о примерно 100 документах, некоторые из которых касались ядерных программ и уязвимостей других государств.В американском медиапространстве по-разному оценивают серьезность предъявленных Трампу обвинений. Либеральная пресса рисует картины скорого тюремного заключения политика, пока в консервативных СМИ политика вновь называют Тефлоновым Доном — прозвищем, полученным им в рамках кампании 2016 года за сверхъестественную способность избегать любых последствий различных скандалов.Сам Трамп уже предупредил своих сторонников, что ему суммарно грозит 561 год тюрьмы.Он указал на свою невиновность по каждому делу, назвав их политически мотивированными. С точки зрения аналитика The Washington Post Филипа Бампа, Трамп подошел к вопросу даже несколько скромно, поскольку по всем делам ему максимально могут дать 640 лет тюремного заключения. Однако, по его словам, это вряд ли когда-нибудь случится.Эта цифра зависит от того, будет ли он признан виновным по каждому из 78 пунктов, а это означает, что прокурорам придется выдвигать тысячу обвинений в каждом суде, — пояснил Бамп.Получит ли Трамп в итоге хоть один тюремный срок — неизвестно, поскольку выдвижение обвинений не означает мгновенный старт судебного процесса и вынесение решения. По информации СМИ, наиболее убедительно смотрится дело о секретных документах, а самым слабым выглядит расследование в Нью-Йорке. При этом адвокаты экс-президента активно работают над тем, чтобы сдвинуть сроки начала разбирательства по большинству дел. Идея состоит в том, чтобы судебные процессы минимально помешали кампании 2024 года.Опрошенные Газетой.Ru эксперты сходятся на том, что сейчас уголовные дела работают в пользу политика-республиканца. При этом политолог-американист Малек Дудаков считает, что в дальнейшем, если судебное давление на Трампа будет усиливаться, он все равно сможет найти выход из ситуации.Если Трамп победит на президентских выборах, то теоретически он сможет сам себя помиловать. Хотя в истории США еще никто таким правом не пользовался, но вроде как американская конституция в этом плане никак не ограничивает президента. То есть Трамп может этим правом воспользоваться, а дальше будет решать Верховный суд США — конституционное это решение или нет. При этом попытка отправить в тюрьму избранного президента США спровоцирует масштабный конституционный кризис в стране, — пояснил эксперт.Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отметил, что каждое новое обвинение увеличивает популярность Трампа, как минимум среди сторонников Республиканской партии — c января по август рейтинг политика внутри партии вырос с 43% до 54%. Также растет количество взносов в его предвыборный фонд. По мнению эксперта, ситуация складывается в пользу политика, что признают даже самые рьяные критики.Американские аналитики считают, что должно случиться нечто экстраординарное, чтобы Трамп не участвовал в выборах. Его рейтинг находится на таком уровне, что многие рассматривают его назначение кандидатом в президенты от республиканцев как нечто предрешенное. В новейшей истории США ни один лидер не имел такого серьезного отрыва от своих конкурентов, как Трамп, — добавил эксперт.С точки зрения Васильева, в таких условиях попытка перекрыть Трампу возможность участвовать в выборах может привести к серьезным последствиям внутри США, в частности вызвать народное недовольство.Трамп может обратиться к своим избирателям, спровоцировав волну беспорядков, акций гражданского неповиновения и даже насилия. Прокуроры в Нью-Йорке и Джорджии уже получали угрозы физической расправы. Это самая большая опасность, которая есть, — заключил эксперт.