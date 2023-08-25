Медицинские батальоны, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, получили необходимые лекарственные препараты и оборудование из Владимирской области.

Медицинские батальоны, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, получили необходимые лекарственные препараты и оборудование из Владимирской области. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.Общая стоимость медицинского груза превышает 2 млн рублей. Его собрали по поручению губернатора Александра Авдеева на основе заявок командиров подшефных воинских соединений. Отмечается, что это лишь часть большого гуманитарного конвоя.«Правительство региона благодарит за оперативное сотрудничество и помощь в доставке груза на передовую командование и личный состав БАРС-13», - говорится в сообщении ведомства.