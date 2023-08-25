Из-за прорыва трубы остались без воды жители пяти улиц во Владимире. Произошло отключение...

Из-за прорыва трубы остались без воды жители пяти улиц во Владимире.Произошло отключение водоснабжения по следующим адресам:пр-т Ленина 35, 35а, 35б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 51.ул. Разина 24, 26, 28, 31, 33, 30, от 55 по 87.ул. Западная 57, 59.ул. Чапаева 3, 5.ул. Солнечная 52, 54.МУП «Владимирводоканал» информирует - произошел прорыв трубы по адресу ул. Разина д. 26, сообщила пресс-служба администрации Владимира.Планируемое время возобновления подачи воды 18:00.Фото: https://www.pxfuel.com