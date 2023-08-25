Избирком Владимирской области получил сегодня бюллетени для голосования на выборах в...

Избирком Владимирской области получил сегодня бюллетени для голосования на выборах в Законодательное собрание.Два миллиона 111 тысяч экземпляров.Они были напечатаны в нижегородской типографии. В каждом бюллетене - разъяснение о порядке его заполнения, на лицевой стороне - фоновая защитная сетка. Автомобили, на которых бюллетени доставят в территориальные избиркомы, будут опломбирОваны. На местах специалисты проведут их контрольный пересчёт. В участковые избирательные комиссии их планируется передать до шестого сентября.