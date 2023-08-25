Надежда Кадышева избегает светских мероприятий и практически не ведет социальные сети.

Надежда Кадышева избегает светских мероприятий и практически не ведет социальные сети.64-летняя артистка вместе со своим супругом Александром Костюком записала видео в поддержку российских солдат. На кадрах солистка ансамбля "Золотое кольцо" предстала в сценическом платье розового цвета и с копной белых волос.Правда, не все узнали изменившуюся внешне Надежду Кадышеву. Некогда румяная и округлая певица в последнее время выглядит болезненно. Поклонники замечают, что артистка осунулась, а макияж лишь добавляет возраста. Единственное, что осталось неизменным, – лучезарная улыбка. Россияне были шокированы изменениями любимой певицы. "Блин, возраст берет свое!" – пишут в комментариях.Надежде Кадышевой дважды диагностировали рак груди. В первый раз, к счастью, новообразование оказалось доброкачественным, его удалось удалить. Во второй раз произошла совершенно удивительная история: артистке поставили страшный диагноз, а во время операции оказалось, что никакой опухоли нет!Стоит отметить, что до 40 лет солистка ансамбля "Золотое кольцо" жила в страхе. Все ее родственницы по женской линии – бабушка, мама и сестра – умерли, не дожив до этого возраста. Неудивительно, что несколько раз Надежда Кадышева боролась с тяжелой депрессией.