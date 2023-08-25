Наталья Штурм в личном блоге делится подробностями восстановления после пластических операций.

Наталья Штурм в личном блоге делится подробностями восстановления после пластических операций.Звезда 90-х решила модифицировать свою фигуру и легла под нож хирурга. Артистка не стала скрывать, что добивается идеальных форм с помощью врачей. Певица сделала липофилинг и убрала лишнюю кожу на лице. Процесс восстановления Наталья Штурм показывает процесс восстановления, не стесняясь откровенных снимков с обнаженными ягодицами в синяках и кадров в одном бюстгальтере.Впрочем, артистка и раньше не была дамой стеснительной. Звезда 90-х часто публиковала в своем блоге фото без белья, порой вызывая много вопросов у дам своего поколения. В Сети 57-летнюю Наталью Штурм неоднократно осуждали за провокационные кадры, отмечая, что женщине с внуком не пристало себя так вести.Блогер, общественный деятель Светлана Турилова в бесе с "Дни.ру" отметила: главное, что бы подобное "творчество" не попадало на глаза детям и не было представлено в формате пропаганды."Каждый в праве самовыражаться, как он считает нужным (в строгом соответствии с действующим законодательством), тем более если у Натальи Штурм есть поклонники ее "творчества" для "взрослых". Вместе с тем, если это находит позитивных поклонников Штурм, то почему бы и нет", – говорит Турилова.