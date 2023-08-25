Шесть учителей города Владимира получат по 200 тысяч рублей. Как сообщают в администрации города и Правительстве области, это учитель начальных классов школы № 8 Ольга Авдеева, учитель физики
Шесть учителей города Владимира получат по 200 тысяч рублей. Как сообщают в администрации города и Правительстве области, это учитель начальных классов школы № 8 Ольга Авдеева, учитель физики школы №7 Маргарита Баранова, учитель технологии школы №36 Лариса Николаева, учитель математики школы № 15 Наталья Рыбина, учитель начальных классов школы № 44 Елена Таланова и учитель