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<a href="https://33live.ru/novosti/25-08-2023-laureatami-premij-za-dostizheniya-v-professionalnoj-deyatelnosti-stali-6-pedagogov-goroda-vladimira.html" target="_blank">Лауреатами премий за достижения в профессиональной деятельности стали 6 педагогов города Владимира</a> - Шесть учителей города Владимира получат по 200 тысяч рублей. Как сообщают в администрации города и Правительстве области, это учитель начальных классов школы № 8 Ольга Авдеева, учитель физики