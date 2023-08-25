Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон благословлен на управление Владимирской епархией. 24...

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон благословлен на управление Владимирской епархией.24 августа 2023 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.Одним из вопросов было рассмотрение митрополита Владимирского и Суздальского Тихона о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия согласно Уставу Русской Православной Церкви."По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом"Синод постановил: «Благословить Преосвященному митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону продолжить управление Владимирской епархией».Фото patriarchia.ru