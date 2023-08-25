За проект автотрассы «Мосино-Загорье» власти Владимирской области могут заплатить более 10 млн рублей.

За проект автотрассы «Мосино-Загорье» власти Владимирской области могут заплатить более 10 млн рублей. Региональное Министерство имущественных и земельных отношений разместило .Подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство определят 1 сентября. По условиям контракта ему придётся всё подготовить и согласовать до июня 2024 года.Новая дорога протяжённостью 4,2 км будет двухполосной. Проезжую часть планируют покрыть облегчённым асфальтобетоном. Строительство перемычки между населёнными пунктами намечено на будущий год.