2 111 000 бюллетеней подготовила нижегородская компания. Из них 279 400 – для комплексов обработки избирательных бюллетеней – КОИБ-ов. Их установят на 60 участках в Коврове и 25 участках в

2 111 000 бюллетеней подготовила нижегородская компания. Из них 279 400 – для комплексов обработки избирательных бюллетеней – КОИБ-ов. Их установят на 60 участках в Коврове и 25 участках в Александрове и Струнино.Бюллетени передали Управлению спецсвязи области. Их доставят в территориальные комиссии на автомобилях, оборудованных системой «Глонасс». Каждое транспортное средство опломбировано. На месте специалисты проведут