Из самых популярных спортивных занятий у населения 33 региона – футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, плавание и лыжные гонки. Такие данные приводит Минспорта области. В регионе

Из самых популярных спортивных занятий у населения 33 региона – футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, плавание и лыжные гонки. Такие данные приводит Минспорта области. В регионе работает 49 спортивных школ. Их посещает около 25 тысяч человек. 79 спортивных федераций прошли процедуру государственной аккредитации. Ожидается, что через 7 лет спортом будутзаниматься 70% населения региона. Добиться этих