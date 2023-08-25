Одним из важнейших направлений внутренней политики Владимирской области является экологическая безопасность.

Одним из важнейших направлений внутренней политики Владимирской области является экологическая безопасность. В целях исполнения государственного задания ГБУ ВО «Экорегион» на основании информации, представленной региональными управлениями и учреждениями, составило доклад «О состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2022 году».Экологическая политика, реализуемая на территории Владимирской области, направлена на сохранение и сбережение окружающей среды, защиту жизни и здоровья населения от негативного влияния, обусловленного загрязнением окружающей среды, достижение гармоничного взаимодействия общества и природы, охрану, рациональное использование и воссоздание природных ресурсов.Представленный доклад содержит информацию по основным направлениям деятельности в области охраны природы, экономики природопользования, реализация природоохранных мероприятий, состояние и использование природных ресурсов, развитие сети особо охраняемых природных территорий и организация эколого-просветительской работы, а так же об основных показателях состояния окружающей среды и их взаимосвязь с показателями социально-экономического развития региона.Выпуск доклада с актуальной информацией и показателями по состоянию на 2022 г. опубликован и охраны окружающей среды Владимирской области.Материалы, которые содержит доклад, можно использовать для получения и ознакомления с достоверной информацией о состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области, а также для реализации программ по улучшению обстановки в регионе.