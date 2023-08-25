В Судогодском районе правоохранители требуют бесплатно обеспечить лекарствами местного жителя с 3 группой инвалидности.

В Судогодском районе правоохранители требуют бесплатно обеспечить лекарствами местного жителя с 3 группой инвалидности. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Владимирской области.У больного диагностирована ассоциированная спинальная мышечная атрофия. Пациент нуждается в постоянном лечении дорогим лекарственным средством, которое должно выдаваться бесплатно. Однако жизненно необходимым препаратом жителя не снабдили, и он был вынужден обратиться за помощью.«По результатам проверки прокурором района в суд направлено исковое заявление об обязании органов системы здравоохранения обеспечить обратившегося лекарственным препаратом бесплатно», - говорится в сообщении ведомства.