Сергей Светлаков перестал появляться на публике и активно вести социальные сети весной прошлого года.

Сергей Светлаков перестал появляться на публике и активно вести социальные сети весной прошлого года.Как оказалось, артист продолжал работать и сотрудничать с ТНТ, точнее с проектом PREMIER, который также входит в "Газпром-медиа". Компания Сергея Светлакова "Свердловск" на днях презентовала новый сериал "Казачок".Премьера состоялась 24 августа в одном из московских клубов. Поддержать проект пришли многие знаменитости, например Денис Шведов, Ирина Горбачева, Светлана Камынина, Михаил Тарабукин, Екатерина Волкова, Наталья Бочкарева и многие другие. Ведущим презентации стал Гоша Куценко.Пропавший с радаров Сергей Светлаков внезапно также появился на публике в неожиданном месте. После многомесячного перерыва он вышел в свет вместе с супругой Антониной Чеботаревой, чтоб поддержать премьеру сериала "Казачок".В прошлом году ходили слухи, якобы шоумен покинул Россию на фоне февральских событий. Потом стало известно, что Сергей Светлаков продал свой дом в Латвии. В целом это было вполне логичное решение, учитывая, что многим россиянам с прошлого года стало проблематично добираться до Европы, а также оплачивать содержание заграничных апартаментов.Напомним, Сергей Светлаков был одним из тех, кто поддержал друга Ивана Урганта, на которого многие накинулись с осуждением за молчание относительно происходящего.