Несанкционированная свалка из крупногабаритного мусора. Её причиной стало ненадлежащее состояние контейнерной площадки и отсутствие на ней бункера. Это понятно из ответа регоператора

Несанкционированная свалка из крупногабаритного мусора. Её причиной стало ненадлежащее состояние контейнерной площадки и отсутствие на ней бункера. Это понятно из ответа регоператора “Хартия”. Установки такой лодки для крупных отходов жители деревни Пекша Петушинского района добиваются уже второй год.Бесчисленные обращения людей в местную администрацию по установке бункера и вывозу КГО не дали никаких результатов. Надежда Семячкова,