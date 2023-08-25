Синоптики предупредили жителей Владимирской области о возможном появлении в утренние часы...
Синоптики предупредили жителей Владимирской области о возможном появлении в утренние часы радиационных туманов.
Сильный всплеск геомагнитного солнечного излучения почувствуют владимирцы к вечеру пятницы и в субботу, 26 августа, предупредили синоптики.
Мощь воздействия достигнет уровня K-index 4. И будет длиться вплоть до середины воскресенья, после чего влияние магнитных колебаний ослабнет.
В конце августа воздействие солнечной энергии на Землю нестабильно в целом. Поэтому люди могут ощущать головные боли и недомогание – в зависимости от чувствительности к солнечным вспышкам.
В субботу в регионе местами небольшие дожди.
Воздух прогреется до 20 градусов.
Ветер слабый, до 2,2 метров в секунду.
Атмосферное давление слегда понизится - с 749 до 747 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
- Наши предки в этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили.
- Наблюдали в этот день за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.
Фото: https://www.pxfuel.com