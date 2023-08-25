Смотрите Вести в 21.05: когда во владимирском микрорайоне Коммунар появится своя...
Смотрите "Вести" в 21.05: когда во владимирском микрорайоне Коммунар появится своя поликлиника
Больной вопрос
- Чтобы попасть к терапевту, нужно ехать в центр. Когда во владимирском микрорайоне Коммунар появится своя поликлиника?
Для СВОих
- Техника для наших бойцов. Что сегодня требуется на передовой?
Под солнцем Крыма
- Тысячи костюмов и образов. Ярким карнавалом завершился фестиваль "Таврида-Арт". Кто представлял наш регион?