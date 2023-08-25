Смотрите Вести в 9.00: жюри продолжает знакомиться с участниками конкурса Самая красивая...
Смотрите "Вести" в 9.00: жюри продолжает знакомиться с участниками конкурса "Самая красивая деревня".
Мокрое дело
- Любой дождь оборачивается наводнением. Почему жильцы улицы Мухановской в Гусь-Хрустальном винят в своих бедах соседа?
Вот моя деревня
- Хороводы, музеи, застолья! Жюри продолжает знакомиться с участниками конкурса "Самая красивая деревня".
Арт-загогули
- И во Владимире завершается фестиваль уличного искусства "ЗагФест". Какие работы украсили улицы города?