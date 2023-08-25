В городе приведут в порядок еще девять объектов.

В городе приведут в порядок еще девять объектов.В Москве отреставрируют девять произведений монументального искусства. Об этом на своей странице в социальной сети "" рассказал мэр столицы Сергей Собянин.Шесть объектов находятся в центральных районах. Среди них – скульптура "Похищение Прозерпины" в Большом Афанасьевском переулке, бронзовый бюст М.В. Фрунзе на Суворовской площади, бронзовый памятник Н.К. Крупской на Суворовской площади, бронзовый бюст М.И. Кутузова на Кутузовском проспекте, три произведения скульптора Николая Андреева."Город уделяет большое внимание сохранению и приумножению уникальных исторических богатств", – подчеркнул Собянин.Мэр уточнил, что с 2011 года в столице привели в порядок более двух тысяч памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев. Также он напомнил о возрождении Северного речного вокзала, преобразовании старого промышленного здания в Дом культуры "ГЭС-2".Ранее сообщалось, что в Москве 33 дома в стиле неоклассицизма. Работы завершатся в 2023 году.Также в этом году шесть купеческих домов. С 2015 году программа капитального ремонта затронула 53 таких здания.