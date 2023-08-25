Работы завершатся в четвертом квартале 2024 года.

Работы завершатся в четвертом квартале 2024 года.Столица выделяет грант на строительство корпусов Московского квантового кластера. Он разместится в инновационном центре "Сколково", написал в своем мэр Сергей Собянин.Градоначальник уточнил, что в в корпусах кластера разместятся 27 лабораторий и 15 научных групп Российского квантового центра, стартапы, мелкосерийное производство."Планируем, что все работы по созданию Московского квантового кластера завершим в IV квартале 2024 года", – сообщил Собянин.По словам мэра, в проект инвестируют около 6,5 миллиарда рублей. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставит льготные инвестиционные кредиты по ставке 3%.В ходе деловой сессии Московского урбанистического форума в "Зарядье" Собянин , что динамика развития столичной промышленности в два раза превышает средние региональные показатели. Крупнейшими перспективными проектами градоначальник назвал кластеры фотоники и электроники, фармацевтики, электромобилестроения и беспилотных авиационных систем.За последние годы объем промышленного производства в Москве увеличился в три раза. В столице действует более четырех тысяч индустриальных предприятий.