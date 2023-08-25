Сотрудники медцентра Университета штата Огайо разработали специальную вакцину с генным препаратом в составе, позволяющую убрать у человека желание выпить. Авторы статьи отметили, что ..

Сотрудники медцентра Университета штата Огайо разработали специальную вакцину с генным препаратом в составе, позволяющую убрать у человека желание выпить.Авторы статьи отметили, что хроническое употребление алкоголя связано с низким показателем дофамина в мозге человека. Используя эту "вакцину" у человека увеличивается уровень гормона, что приводит к отсутствию желания выпить на некоторое время.Методика показала эффективность, передает . Для этого они сначала делали животных зависимыми от алкоголя, а после вводили "вакцину". В большинстве случаев желание пить у приматов пропадало.