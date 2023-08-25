В Гусь-Хрустальном жители улицы Мухановской просят о помощи. Новый сосед завалил строительным...

В Гусь-Хрустальном жители улицы Мухановской просят о помощи.Новый сосед завалил строительным мусором дренаж, превратив часть микрорайона в маленькую Венецию. В мокром деле разбирался Александр Сыпченко- Сейчас еще что-то можно сделать.Жители этих коттеджей на улице МухАновской привыкли жить спокойно. Без строительного шума, пыли, и внезапных наводнений. Люди уверены - основная причина всех бед, которые разом обрушились на их головы - субарендатор соседнего участка Александр Скатулов. Именно он засыпал ручей, который служил дренажем, строительным мусором. После этого в дождливую погоду в подвалах сразу нескольких домов появилась вода, рассказывает Игорь Цевелёв.Игорь Цевелёв, житель ул. Мухановской:- Уровень поднялся, на 10 сантиметров, что составило для перелива этой канавы 40 сантиметров. В результате чего дренажная система перестала работать и вода стала поступать в подвалы помещений.В сильный дождь вода течет уже по всей улице, жалуются люди. Мухановцы практически все настроены против непутевого соседа и неоднократно обращались в надзорные органы и к чиновникам, но пока тщетно. Воз, а точнее мусор и ныне там.Сергей Карасев, житель ул. Мухановской:- Все мы тонем, у меня в подвале уже вода стоит, в огороде поднялась вода. Та вообще уже в резиновых ходит.Валентина Бабкина, жительница ул. Мухановской:- Мы говорим, да мы не против, но пусть он сделает все, как положено, уберет вот это, отсюда этот мусор, ведь смотрите он поднял, а если поднимаешь выше участка сразу нужно делать даже дренажную яму.Сам Александр Скатулов уверяет, что не делает нечего плохого. Многодетный отец просто хочет построить для своей семьи дом с гаражом и банькой, а ему все время кто-то мешает. Место хорошее и никуда переезжать он не собирается.Александр Скатулов, субарендатор участка:- Участок и подъезд проходят вдоль ручья, соответственно, чтоб берег не смыло соответственно и были привезены плиты и бой кирпича, блоки и, чтобы укрепить берег пришлось засыпать именно таким тяжелым материалом, именно вдоль берега.А вот комиссия "Управления имущества, землеустройства и архитектуры" города Гусь-Хрустального, которая выезжала на МухАновскую по сигналу местных в середине августа, нашла в действиях Александра Скатулова целый ряд нарушений, обязав его навести порядок у себя на территории.Сергей Демиденко, директор МКУ "Управление имущества, землеустройства и архитектуры" г. Гусь-Хрустальный:- Субарендатор написал уже заявление на ордер, на проведение земляных работ для расчистки как раз именно, вот этой дренажной канавы, которая проходит, сам ручей прочистить и дальше, соответственно с вызовом представителей именно МКУ "УИЗА" МКУ "СЭС", чтобы представители были.Заваленные земли общего пользования предписано привести в нормативное состояние до 15 сентября этого года. Ну а жителям МухАновской пока остается ждать и надеяться, что осенние дожди не придут слишком рано.Александр Сыпченко, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".