В музее-заповеднике Александровская слобода можно посмотреть эталонную археологическую...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" можно посмотреть эталонную археологическую выставкуЭталонная археологическая выставка Новгородского музея-заповедника "приехала" в Александровскую слободу в рамках долгосрочного проекта "Кремль в гостях у кремля".Размещенные в двух выставочных залах, подлинные экспонаты иллюстрируют разные стороны жизни средневекового города и в частности рассказывают, какая роль в нем отводилась женщинам и чем в древние времена занимались дети. Как одевались, во что играли и как учились. Вот, например, планшет одиннадцатого века. Дощечка, покрытая воском, называлась цера. С помощью палочки - писала - на ней выцарапывали буквы и знаки. Так детей обучали грамоте и письму. Главные экспонаты выставки - два десятка берестяных грамот с переводом. Личные письма, долговые расписки, завещания, военные донесения. В текстах авторы обсуждают сиюминутные дела и происшествия, дают поручения, наставления. И демонстрируют неожиданно высокий для того времени уровень грамотности.Елена Лихонина, научный сотрудник музея-заповедника "Александровская слобода":- На выставке представлено более трехсот археологических артефактов. Особый интерес эта выставка вызовет у школьников, ведь здесь оживают страницы учебника истории.