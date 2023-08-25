В деревне Аксеново Пекшинского МО Петушинского района снят карантин по оспе коз и овец.

В деревне Аксеново Пекшинского МО Петушинского района снят карантин по оспе коз и овец. Соответствующий был опубликован 23 августа.Напомним, что в июле 2023 года эпизоотический очаг оспы выявили на территории дома №64 деревни Аксеново. Власти немедленно приняли опасного вирусного заболевания. В частности, на въезде на опасную территорию установили полицейский кордон, были введены ограничения на перевозку животных, шерсти и молока.