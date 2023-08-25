В преддверии нового учебного года во Владимире устанавливают лежачих полицейских. Путь для...

В преддверии нового учебного года во Владимире устанавливают "лежачих полицейских".Путь для пешеходов станет безопаснее.Дорожные службы уточнили, что "лежачие полицейские" появятся на 13 участках, в том числе, возле восьми образовательных учреждений и других социально важных объектов. Также, искусственные неровности выделяются разметкой и дорожными знаками.Дмитрий Фролов начальник службы ручной механизированной уборки центра управления городскими дорогами:- Планируется сделать 35 искусственных неровностей, 25 из них мы уже сделали. На эти цели уходит у нас порядка двухсот тон асфальта. Неровность шириной, значит, у нас - 4 метра, в высоту - на 7 сантиметров.