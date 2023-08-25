Учащиеся общеобразовательных учреждений Суздальского района ушли от второй смены.

Учащиеся общеобразовательных учреждений Суздальского района ушли от второй смены. Проблема была решена благодаря новой школе на 240 мест, возведённой в селе Сновицы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Руководитель отметил, что в 2023 году в регионе развернулось масштабное строительство школ. Летом работы велись сразу на 8 объектах в разных городах и районах.Темпы возведения не всегда соответствуют ожиданиям, появляются трудности с поставками материалов, не хватает профессиональных кадров. Однако в 2024 и 2025 годах все объекты должны быть построены.«Правительство региона совместно с муниципалитетами уже наметило планы на будущее – возведение школ в Александрове и растущем микрорайоне Юрьевец города Владимира. По просьбе жителей они включены в Программу развития Владимирской области», - написал Александр Авдеев.