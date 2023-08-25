В Суздале после вмешательства прокуратуры семье, воспитывающей ребенка-инвалида, предоставлена...

В Суздале после вмешательства прокуратуры семье, воспитывающей ребенка-инвалида, предоставлена благоустроенная квартира.Суздальской межрайонной прокуратурой по обращению местной жительницы проведена проверка соблюдения жилищного законодательства.Установлено, что семья обратившейся, состоящая из трех человек, признана малоимущей и нуждается в жилье, предоставляемом по договору социального найма, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.У несовершеннолетней дочери-инвалида заявительницы имеется заболевание, которое включено в Перечень заболеваний, дающих право на дополнительную жилую площадь, однако органом местного самоуправления необходимое жильё семье не предоставлено.В итоге прокурор в суд направил исковое заявление с требованием обязать администрацию города Суздаля обеспечить семью жильем по договору социального найма с учетом права ребенка-инвалида на дополнительную жилую площадь.Требования прокурора судом удовлетворены.Решение суда исполнено: семье предоставлена благоустроенная квартира.Фото freepik.com