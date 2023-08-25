В зону СВО отправился очередной груз помощи из Владимирской области. Нива, два квадроцикла и...

В зону СВО отправился очередной груз помощи из Владимирской области."Нива", два квадроцикла и машина с пиломатериалами.Собрать его помогли предприниматели и руководители различных областных организаций - и средствами, и материалами. Доставку курирует Правительство региона. На днях из области ушла машина с медикаментами - их доставят в два госпиталя на территории ЛНР. Параллельно формируется следующий груз, включающий необходимые нашим бойцам предметы быта.Павел Романов, начальник управления делами администрации губернатора Владимирской области:- Мы работаем с командой тех подразделений, которые там находятся. По их заявкам. То есть мы стараемся исполнить те нужды, те запросы, которые на сегодня есть у этих подразделений. Так, чтобы то, что мы привозим, было востребовано и использовано по назначению.