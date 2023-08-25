В любой момент граждане могут отказаться от сбора биометрических данных.

В любой момент граждане могут отказаться от сбора биометрических данных. Об этом проинформировала пресс-служба МФЦ Владимирской области.Потребность в разъяснении возникла после того, как в интернете распространились сообщения о том, что нужно успеть отказаться от использования биометрических данных до 1 сентября 2023 года. Однако законодательством такой срок не установлен.«До 30 сентября текущего года будет формироваться Единая биометрическая система хранения данных. Это значит, что банки и другие организации, в которых граждане могли оставлять свою биометрию, передают эти данные в государственную систему. Формирование единой биометрической системы не запрещает отказаться от хранения данных», - говорится в сообщении ведомства.Единая биометрическая система представляет из себя цифровую платформу, на которой будут содержаться изображения и голоса людей. Отказаться от сбора биометрии можно бесплатно. Соответствующую на сайте МФЦ.