Владимирская делегация вернулась с Пятого фестиваля Таврида-Арт в Крыму. Пятый юбилейный...

Владимирская делегация вернулась с Пятого фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму.Пятый юбилейный фестиваль "Таврида-Арт" отгремел в Крыму. Совершенно бесплатный для молодежи. Отбор прошла и наша делегация. О самых ярких событиях этих трех дней - в спецрепортаже Анастасии Сахаровой.- Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах. Под теплым дождем!Путешествие на фестиваль Таврида-Арт начинается с плацкартной романтики. 4000 тысячи творцов со всей России. Среди них - делегация из Владимирской области.Алёна Бикчантаева, участница фестиваля Таврида-Арт, г.Гусь-Хрустальный:- Если бы я поехала на Тавриду в 18 лет, то я бы не совершила многих ошибок в жизни. Ошибок в плане найти короткий путь к тому, что ты хочешь.А на фестивале и правда можно стать кем угодно.- У нас арт-шествие. И я - Алые паруса! Я первый раз в таком шествии. И это реально крутые воспоминания, которые останутся навсегда.Один из самых необычных костюмов сделала дизайнер Мария Полетаева из Саратова. Кокошник символизирует красоту России.Мария Полетаева, дизайнер одежды, г.Саратов:- Изначально это был костюм на Ивана Купала, но я его немного модернизировала.Тысячи нарядов в трех цветах флага.. Колонны соединяются в триколор и движутся к главной сцене. Над персонажами работали мастера из Крыма.Анастасия Сахарова:- Вот такой вот необычный образ сотворила Елена из Севастополя. Блестящий, эффектный, даже космический. Именно так одеваются участники фестиваля Таврида-арт в Крыму на главное карнавальное арт-шествие.Елена Тихонова, стилист, г.Севастополь:- Очень люблю девочек, которые готовы к таким преображениям. К таким невероятным изменениям. Они продолжают случаться прямо сейчас.А это живая инсталляция "Танец ветра" от самарских артистов. Интерактивный перфоманс, где участники растворяются в искусстве, подчиняясь случайным порывам ветра.Ольга, г.Москва:- Почувствовать себя частью всего этого: моря, травы, арт-объектов, неба голубого, солнца.Наряжаются на Тавриде и в одежды разных эпох. Например, в англичанина конца 17 века.Людвиг Штраубер, участник клуба исторической реконструкции "Морские львы", г. Ростов-на-Дону:- Знаете, очень жарко. Просто чудовищно жарко! Вот стоит мой доспех. Но я выживаю здесь только в рубашке.А Виктор Колчев из Москвы демонстрирует, как говорит, незаслуженно забытые игры народов мира. Например, в "Дальдозу" играли в Дании и в Норвегии. Но и в России находили такие доски 13-14 веков- в Нижнем Новгороде. К слову, с этой игрой Виктор бывал и во Владимире.Виктор Колчев, участник клуба исторической реконструкции "Пятый стрелецкий приказ", г.Москва:- И, конечно, это впечатление: Золотые ворота..Я прямо вот до слез, вспоминаю как это.. Люди понимали, что им не жить... Изучая историю городов, Владимира, мы понимаем: люди жили намного меньше. Но они каждый момент ценили.Фестиваль Таврида-Арт - это несколько площадок, разбросанных на площади в пять километров по черноморскому побережью.- Уууу! Аплодируют водному шоу. Это просто УАУ! Они молодцы, супер.Кристина Лебедева, участница фестиваля Таврида-Арт, г.Гусь-Хрустальный:- Больше всего мне запоминаются люди. И когда спикеры мастер-классов рассказывают именно свою историю, это всегда как-то трогает сердце.Лекции, мастер-классы, кастинги, театральные постановки, где каждый зритель - участник.Тавридовцы внесли вклад и в поддержку Донбасса. Каждый привез канцелярский набор для первоклашек из присоединенных территорий.Юлия Устинова, заместитель руководителя направления "Росмолодежь-Добро":- Мы в первый день собрали больше двадцати тысяч различных канцелярских принадлежностей. Мы когда начали считать, я даже не поверила, что мы столько собрали. Все шкафы просто забиты канцелярией. И вспомним кого в этом огне потеряли.Шаман, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Ирина Дубцова, Уматурман, Ваня Дмитриенко - перед творцами выступили десятки ведущих артистов страны.- Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. Проститься. Нет сил, закрываю, я глаза закрываю.Три дня фестиваля под палящим солнцем. И снова - плацкарт, прощальные открытки, обещания писать друг другу.Дмитрий Марчуков, участник фестиваля Таврида-Арт, г.Липецк:- Будние дни летят один за одни как день сурка. А дни на Тавриде - бесконечны.Здесь, в Капсельской бухте Крыма, уже пятый год подряд участники фестиваля ищут вдохновение. Чтобы изменить к лучшему свою жизнь, себя. И, конечно, страну.Анастасия Сахарова. Вести-Владимир