Владимирская делегация вернулась с Пятого фестиваля Таврида-Арт в Крыму.
Пятый юбилейный...
Владимирская делегация вернулась с Пятого фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму.
Пятый юбилейный фестиваль "Таврида-Арт" отгремел в Крыму. Совершенно бесплатный для молодежи. Отбор прошла и наша делегация. О самых ярких событиях этих трех дней - в спецрепортаже Анастасии Сахаровой.
- Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах. Под теплым дождем!
Путешествие на фестиваль Таврида-Арт начинается с плацкартной романтики. 4000 тысячи творцов со всей России. Среди них - делегация из Владимирской области.
Алёна Бикчантаева, участница фестиваля Таврида-Арт, г.Гусь-Хрустальный:
- Если бы я поехала на Тавриду в 18 лет, то я бы не совершила многих ошибок в жизни. Ошибок в плане найти короткий путь к тому, что ты хочешь.
А на фестивале и правда можно стать кем угодно.
- У нас арт-шествие. И я - Алые паруса! Я первый раз в таком шествии. И это реально крутые воспоминания, которые останутся навсегда.
Один из самых необычных костюмов сделала дизайнер Мария Полетаева из Саратова. Кокошник символизирует красоту России.
Мария Полетаева, дизайнер одежды, г.Саратов:
- Изначально это был костюм на Ивана Купала, но я его немного модернизировала.
Тысячи нарядов в трех цветах флага.. Колонны соединяются в триколор и движутся к главной сцене. Над персонажами работали мастера из Крыма.
Анастасия Сахарова:
- Вот такой вот необычный образ сотворила Елена из Севастополя. Блестящий, эффектный, даже космический. Именно так одеваются участники фестиваля Таврида-арт в Крыму на главное карнавальное арт-шествие.
Елена Тихонова, стилист, г.Севастополь:
- Очень люблю девочек, которые готовы к таким преображениям. К таким невероятным изменениям. Они продолжают случаться прямо сейчас.
А это живая инсталляция "Танец ветра" от самарских артистов. Интерактивный перфоманс, где участники растворяются в искусстве, подчиняясь случайным порывам ветра.
Ольга, г.Москва:
- Почувствовать себя частью всего этого: моря, травы, арт-объектов, неба голубого, солнца.
Наряжаются на Тавриде и в одежды разных эпох. Например, в англичанина конца 17 века.
Людвиг Штраубер, участник клуба исторической реконструкции "Морские львы", г. Ростов-на-Дону:
- Знаете, очень жарко. Просто чудовищно жарко! Вот стоит мой доспех. Но я выживаю здесь только в рубашке.
А Виктор Колчев из Москвы демонстрирует, как говорит, незаслуженно забытые игры народов мира. Например, в "Дальдозу" играли в Дании и в Норвегии. Но и в России находили такие доски 13-14 веков- в Нижнем Новгороде. К слову, с этой игрой Виктор бывал и во Владимире.
Виктор Колчев, участник клуба исторической реконструкции "Пятый стрелецкий приказ", г.Москва:
- И, конечно, это впечатление: Золотые ворота..Я прямо вот до слез, вспоминаю как это.. Люди понимали, что им не жить... Изучая историю городов, Владимира, мы понимаем: люди жили намного меньше. Но они каждый момент ценили.
Фестиваль Таврида-Арт - это несколько площадок, разбросанных на площади в пять километров по черноморскому побережью.
- Уууу! Аплодируют водному шоу. Это просто УАУ! Они молодцы, супер.
Кристина Лебедева, участница фестиваля Таврида-Арт, г.Гусь-Хрустальный:
- Больше всего мне запоминаются люди. И когда спикеры мастер-классов рассказывают именно свою историю, это всегда как-то трогает сердце.
Лекции, мастер-классы, кастинги, театральные постановки, где каждый зритель - участник.
Тавридовцы внесли вклад и в поддержку Донбасса. Каждый привез канцелярский набор для первоклашек из присоединенных территорий.
Юлия Устинова, заместитель руководителя направления "Росмолодежь-Добро":
- Мы в первый день собрали больше двадцати тысяч различных канцелярских принадлежностей. Мы когда начали считать, я даже не поверила, что мы столько собрали. Все шкафы просто забиты канцелярией. И вспомним кого в этом огне потеряли.
Шаман, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Ирина Дубцова, Уматурман, Ваня Дмитриенко - перед творцами выступили десятки ведущих артистов страны.
- Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. Проститься. Нет сил, закрываю, я глаза закрываю.
Три дня фестиваля под палящим солнцем. И снова - плацкарт, прощальные открытки, обещания писать друг другу.
Дмитрий Марчуков, участник фестиваля Таврида-Арт, г.Липецк:
- Будние дни летят один за одни как день сурка. А дни на Тавриде - бесконечны.
Здесь, в Капсельской бухте Крыма, уже пятый год подряд участники фестиваля ищут вдохновение. Чтобы изменить к лучшему свою жизнь, себя. И, конечно, страну.
Анастасия Сахарова. Вести-Владимир