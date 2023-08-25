Владимирская область станет более комфортной для людей. Дог-парк и ФОК открытого типа на бульваре...

Владимирская область станет более комфортной для людей.Дог-парк и ФОК открытого типа на бульваре Иванова и поликлиника в Коммунаре. Эти проекты сегодня обсудили на очередном выездном заседании "Экспертного совета" "Программы развития Владимирской области". Слово Александру Сыпченко.Жители микрорайонов Коммунар и Заклязьменский областного центра десятки лет мечтают, чтобы у них появилась собственная поликлиника. Пока они приписаны к Городской поликлинике № 2 и за медпомощью вынуждены ездить через Клязьму. Чтобы попасть к врачу, приходится стоять в очереди, говорит пенсионерка Ирина Седова.Ирина Седова, жительница мкр. Коммунар:- Это очень неудобно тем более для пенсионеров, для пожилых людей. Чтобы принял терапевт нам необходимо поехать на Никитскую возникают даже такие проблемы, когда была эпидемия даже туда ездили с температурой.Новая поликлиника в Коммунаре стала лидером онлайн-голосования. Директор 29 школы города Владимира и один из инициаторов проекта Екатерина Плышевская предложила предусмотреть в областном бюджете средства на строительства обьекта уже на этот год.Екатерина Плышевская, директор школы:- Хотелось бы чтобы здесь на территории микрорайона Коммунар была собственная поликлиника с узкими специалистами, а также с терапевтами, но и соответственно со взрослым и детским отделением.С учетом темпов роста населения Коммунара и Заклязьменского, развития местной инфраструктуры, а также поддержки Экспертного совета программы развития Владимирской области, проект может быть реализован в самое ближайшее время.А вот на бульваре Иванова работы по благоустройству территории начались несколько лет назад. Здесь построена спортивная и детская площадка, есть современные силовые тренажеры. В это огромное спортивное пространство отлично бы вписался скейт-парк и фок открытого типа, говорит депутат Владимирского горсовета Алексей Метелкин.Алексей Метелкин, депутат Совета народных депутатов г.Владимира:- Для различных уличных видов спорта, это и для скейтбордистов инфраструктура здесь должна быть, аналогично тому как у нас происходило благоустройство в Парке "Добросельский".Олег Гойхер, член "Экспертного совета":- Спортивные площадки игровые, они будут задействованы в полном объеме, здесь будут и очереди стоять и друг с другом играть и конечно количество спортивных объектов - это здоровье нации, это будущее наших детей, поколения. Это очень важно.Отдельно жители бульвара Иванова попросили позаботиться о братьях наших меньших. Ведь им тоже нужно гулять и развиваться физически. Идею строительства в этом месте современного Дог-парка члены экспертного совета также одобрили.Александр Сыпченко, Алексей КовалёвВести-Владимир