Во Владимире будут судить вора в законе Вердиктом коллегии присяжных заседателей во Владимирском...

Во Владимире будут судить "вора в законе"Вердиктом коллегии присяжных заседателей во Владимирском областном суде гражданин Грузии признан виновным в совершении преступления, а именно в занятии высшего положения в преступной иерархии.В ходе судебного следствия установлено, что не позднее 2011 года осужденный, согласно традициям преступного мира, был объявлен («коронован») так называемым «вором в законе». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Находясь в 2019 году в СИЗО-1 УФСИН области, мужчина указал лицам, которые находились в следственном изоляторе на свое высшее положение в преступной иерархии. Тем самым нарушая правила изоляции: перекрикивания со следственно-арестованными и осужденными из других камер, он сообщил им о своем статусе «вора в законе», получив от них признание.Указанный статус подсудимый подтверждал и демонстрировал, пропагандируя правила и обычаи криминальной субкультуры, так называемые «воровские идеи», сплачивая под этими идеями лиц криминальной направленности.В суде злоумышленник вину в совершении преступления не признал.В ближайшее время Владимирским областным судом на основании вердикта присяжных заседателей виновному будет вынесен приговор.Фото freepik.com