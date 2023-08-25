Бдительные сотрудники банков, салонов сотовой связи и просто неравнодушные жители в июле и августе этого года вместе с полицейскими помешали мошенникам нажиться на доверчивых людях. Как

Бдительные сотрудники банков, салонов сотовой связи и просто неравнодушные жители в июле и августе этого года вместе с полицейскими помешали мошенникам нажиться на доверчивых людях. Как сообщают правоохранители, сберечь удалось почти 10 миллионов рублей. Проблема телефонных и интернет-мошенничеств очень актуальная. Ежедневно в полицию Владимира поступает от 7 до 12 сообщений о дистанционном хищении денег. Только