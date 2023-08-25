Во Владимире коллегия присяжных заседателей признала собранные доказательства достаточными, чтобы признать 58-летнего мужчину виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Во Владимире коллегия присяжных заседателей признала собранные доказательства достаточными, чтобы признать 58-летнего мужчину виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом проинформировала пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.Было установлено, что подсудимый не раз бывал в местах лишения свободы. В 2011 году он получил статус «вора в законе» и распространял уголовные порядки среди заключённых.«В октябре 2019 года, находясь в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской области, подсудимый нарушил правила изоляции и путём перекрикивания обратился к осужденным и следственно-арестованным с обязательным требованием подчинения. Тем самым подсудимый довёл до лиц, содержащихся в учреждении, информацию о своем криминальном статусе и прозвище», - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что мужчину дважды судили за дезорганизацию работы исправительных учреждений. Свою вину в совершённом преступлении он не признал.Подсудимому вынесут приговор на основании вердикта присяжных.