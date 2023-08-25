Во Владимире проверили условия содержания подозреваемых и обвиняемых в ИВС Члены Общественного...

Во Владимире проверили условия содержания подозреваемых и обвиняемых в ИВСЧлены Общественного совета при областном УМВД и представители аппарата уполномоченного по правам человека в регионе осмотрели условия содержания подозреваемых и обвиняемых во владимирском ИВС (изолятор временного содержания) на Полины Осипенко.В ходе "Гражданского мониторинга" они посетили помещения, где находятся граждане, комнаты встреч с адвокатами и следователями, пищеблок, медкабинеты. Оценили, как соблюдаются режимы дня и питания в изоляторе. Обеспечен ли он предметами первой необходимости, медикаментами. Проверили уровень освещенности помещений, температурный режим. Как работает вентиляция и система видеонаблюдения. И, разумеется, пообщались с гражданами, которые находятся в ИВС. Каких-либо жалоб на условия содержания от них не поступило, сообщает пресс-служба региональной полиции.