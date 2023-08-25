Во Владимире появились очередные искусственные неровности. Рабочие сделали «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в районе входа в парк Добросельский. Дорожники поясняют, что места для

Во Владимире появились очередные искусственные неровности. Рабочие сделали «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в районе входа в парк Добросельский. Дорожники поясняют, что места для размещения искусственных неровностей выбираются на основе нормативных документов, с учётом данных ГИБДД по авариям и обращениям граждан. К 1 сентября 35 «лежачих полицейских» должны быть оборудованы на 13 городских улицах у