Во Владимире завершается фестиваль уличного искусства ЗагФест. Какие работы украсили улицы...

Во Владимире завершается фестиваль уличного искусства "ЗагФест". Какие работы украсили улицы города?Во Владимире близится к финалу всероссийский фестиваль уличного искусства "Загфест". Работы участников увидела Анастасия Сахарова.- Этим летом наш город по-настоящему преобразился благодаря уличным художникам и фестивалю Загфест. Вот, например, на первой Пионерской переосмысление символа нашего города - льва. Эффектный, благородный, он плывет сквозь тьму, рассеивая ее своим внутренним светом.Еще один лев встречает гостей и жителей Владимира у городского автовокзала. Это самая крупная работа фестиваля - "Хранитель" вязниковского художника Кирилла Ведерникова. Образ обветшалой фрески под стать древнему Владимиру.Кирилл Ведерников, художник:- Мы должны понимать, что это мифический лев, который существует в другом пространстве. Потому что многие спрашивают. Это лев, который охраняет город. А не обычный лев, который бегает по пустыне. И вы можете просто дойти до Дмитриевского собора и посмотреть все те барельефы, которые на нем находятся и увидеть во многом схожие элементы.Церковь, очертаниями напоминающая Дмитриевский собор. Дерево, которое скоро расцветет под рукой мастера. Две девушки. Лик одной из них продолжает призрачная тень. Всю работу на улице Алябьева окутывает белое полотно. Художница Вера Ширдина не дает точного толкования - хочет дать свободу самому зрителю. Дело художника - творить кистью, а не словом.Вера Ширдина, художник, г.Нижний Новгород:- За время работы ты, мягко говоря, крепчаешь. Потому что это постоянно краска, туда-сюда подниматься, спускаться. Больше смелости, другой масштаб.- Но это для меня с недавних пор малышка. Я реализовала недавно фасад в Мурманске, и это был девятиэтажный дом.Двадцать работ высотой более пяти метров. Художники - со всей страны, рисуют, в основном, на тему Владимира. Вот, например, вариация мстерской вышивки Алексея Беста из Перми. Четкая симметрия из миниатюрных точек.А вот такое на фестивале впервые. Мозаичное панно на некогда невзрачном заборе "Автоприбора". Его автор - керамист Лиза Комарова из Владимира. Каждый элемент создавался в мастерской отдельно. Кстати, следующему фестивалю Загфест уже точно быть. Его идейный вдохновитель Регина Яфасова на днях получила грант молодёжного фестиваля "Байкал".Регина Яфасова, организатор фестиваля уличного искусства, г.Владимир:- Наверное, нельзя такое говорить, но эксперты сказали, что вы лучшие из лучших, это было очень приятно. И вообще атмосфера Байкала настолько вдохновила, что, возможно, в следующем году будет новая концепция и новые идеи.Но главная идея Загфеста остается неизменной - украсить город. И дать прохожим повод для пары снимков на фоне знакомых улиц Владимира.Анастасия Сахарова. Илья Хлудов. "Вести-Владимир".