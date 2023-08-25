Во Владимирской области начнется выдача разрешений на охоту. С 28 августа начинается выдача...

Во Владимирской области начнется выдача разрешений на охоту.С 28 августа начинается выдача разрешений на добычу пушных видов охотничьих животных в общедоступные угодья Владимирской области, сообщает Инспекция надзора и охраны животного мира Владимирской области.Охота будет разрешена:- на зайцев (беляк, русак), лисицу , енотовидную собаку с 15.09.2023 по 29.02.2024;- на норку американскую, хорей (лесной, степной), белку, горностая и ласку с 15.10.2023 по 29.02.2024.Образец квитанции на уплату госпошлины и соответствующие заявления на сезон охоты 2023-2024гг. находятся на сайте в разделе «Разрешения на охоту».