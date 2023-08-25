Во Владимирской области назвали лучших по профессии. Лучшие Мастера Земли Владимирской. Сегодня...

Во Владимирской области назвали лучших по профессии.Лучшие "Мастера Земли Владимирской". Сегодня в Доме дружбы наградили профессионалов своего дела. В церемонии принял участие губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Вообще, блага человеческие появляются не сами по себе. Это как раз плоды труда большого количества мастеров, которые заботятся не только о своей работе, но и том, чтобы обеспечить достойную жизнь всем окружающим. Они, может быть, не знамениты на весь мир, но просто честно выполняют свою работу, следуя лучшим человеческим качествам.В зале - специалисты, которые сумели превзойти своим мастерством несколько сотен конкурентов. С 2005 года почетное звание "МАстера земли Владимирской" получили уже 356 специалистов. Среди награжденных: работники соцсферы, ЖКХ, сферы услуг, строители. Дорогу дают и опытным и начинающим. Например, Валерий Поспелов из поселка Ставрово работает водителем 13 лет, и уже в третий раз получает этот титул. А Даниил Васильев из Коврова - наладчик станков на местном механическом заводе. Ему всего 22, но молодой человек уже представляет наш регион на всероссийских конкурсах.Даниил Васильев, г.Ковров:- Точность изготовления различных деталей различного назначения: специального, гражданского. Сейчас у нас ответственности больше в связи с СВО. Нужно вкладываться, я считаю, чтобы помочь нашим ребятам там.Валерий Поспелов, поселок Ставрово:- Начинал на пазике, потом на ЛИАЗе, потом туристов стал водить. Вот принимаю участие каждый год в соревнованиях. Туристов катаем. Питер, Казань, Золотое кольцо. И сам посмотришь. Я уж объездил пол земного шара на автобусе.