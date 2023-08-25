Во Владимирской области прокуратура требует устранить угрозы безопасности дорожного...

Во Владимирской области прокуратура требует устранить угрозы безопасности дорожного движения.Кольчугинской межрайонной прокуратурой установлено, что на участке обочины автодороги «Кольчугино – Паддубки» имеются аварийные деревья, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, при повороте с ул. Горького на ул. Пятилетки в Кольчугино съезд должным образом не оборудован (имеется порог), что создаёт препятствия для движения.Прокурором в адрес начальника МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» внесено представление.Фото: https://www.pxfuel.com