Во Владимирской области спасли провалившуюся в мазут собаку. В Петушинскую районную станцию по...

Во Владимирской области спасли провалившуюся в мазут собаку.В Петушинскую районную станцию по борьбе с болезнями животных обратился владелец питомца Тедди, который во время прогулки провалился в яму с мазутом, сообщает Инспекция госнадзора в области обращения с животными Владимирской области.Специалистами была оказана помощь по удалению с собаки большого количества мазута. Сейчас «Тедди» дома и чувствует себя хорошо.Берегите своих питомцев и не осуществляйте выгул животных без присмотра, напоминают ветеринарные врачи.Фото и видео: Инспекция госнадзора в области обращения с животными Владимирской области.