Он является единственным в регионе.

Во владимирской Областной детской клинической больнице появился единственный в регионе магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Aera от Siemens. Об этом сообщается в группе учреждения.Аппарат позволит проводить исследования экспертного уровня самых разных сложных диагностических задач. Медики смогут работать с программами для МРТ новорожденным и недоношенным детям."Это исследования для всех анатомических областей детям любой возрастной категории, такие как МР головного мозга, органов брюшной полости, суставов, онкологии, исследования с контрастом и многие другие”, - указано в группе.Отмечается, что прибор минимизирует вероятность возникновения клаустрофобии у пациентов.