За летний сезон во Владимирской области украли более 70 велосипедов.
Сотрудники полиции вновь...
За летний сезон во Владимирской области украли более 70 велосипедов.
Сотрудники полиции вновь напоминают жителям региона о сохранности своего личного имущества.
За текущий велосезон (в период с мая и по настоящее время) сотрудниками полиции в разных районах области зарегистрировано более 70 заявлений от граждан о совершенных кражах велотранспорта. Преимущественно велосипеды злоумышленники похищали из подъездов, с территории детских площадок, с придомовой территории, оставленные владельцами у магазинов. Как правило, велосипеды не были пристегнуты специальными запирающими устройствами, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.
- Так, 23 августа, своих велосипедов лишились сразу двое жителей города Мурома. В первом случае неизвестный украл велосипед стоимостью 19 000 рублей из подъезда жилого дома. Во втором – с улицы, ущерб составил 15 000 рублей.
- 20 августа злоумышленник, взломав противоугонный трос, украл велосипед стоимостью 14 000 рублей из подъезда жилого дома в городе Коврове.
- 15 августа неизвестный украл велосипед стоимостью почти 16 000 рублей с лестничной площадки жилого дома в городе Гусь-Хрустальный. Злоумышленник повредил противоугонный трос и оцинкованную цепь.
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Кольчугинскому району задержали 51-летнего жителя города Кольчугино, подозреваемого в краже велосипеда, совершенной в конце июля 2023 года. Фигурант дал признательные показания.
Сотрудники полиции предупреждают:
- не оставляйте велосипед без присмотра, даже на короткое время. Если необходимо отлучиться, обязательно пристегните его к опоре надежным запирающим устройством с металлическим стержнем, по возможности сделайте это вблизи расположения камер видеонаблюдения;
- не оставляйте велосипед на улице или в подъезде на ночь, даже если он оборудован специальным замком. При наличии в домах запираемых подвалов или тамбуров, храните велосипеды в этих помещениях, а лучше – в квартирах;
- не доверяйте посторонним лицам свое имущество, умейте отказать незнакомцу в просьбе покататься на велосипеде;
- сохраняйте технический паспорт на велосипед и чек о его покупке, сделайте фото принадлежащего вам имущества;
Если велосипед все же был похищен, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.
Фото pxfuel.com