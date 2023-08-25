За летний сезон во Владимирской области украли более 70 велосипедов. Сотрудники полиции вновь...

За летний сезон во Владимирской области украли более 70 велосипедов.Сотрудники полиции вновь напоминают жителям региона о сохранности своего личного имущества.За текущий велосезон (в период с мая и по настоящее время) сотрудниками полиции в разных районах области зарегистрировано более 70 заявлений от граждан о совершенных кражах велотранспорта. Преимущественно велосипеды злоумышленники похищали из подъездов, с территории детских площадок, с придомовой территории, оставленные владельцами у магазинов. Как правило, велосипеды не были пристегнуты специальными запирающими устройствами, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.- Так, 23 августа, своих велосипедов лишились сразу двое жителей города Мурома. В первом случае неизвестный украл велосипед стоимостью 19 000 рублей из подъезда жилого дома. Во втором – с улицы, ущерб составил 15 000 рублей.- 20 августа злоумышленник, взломав противоугонный трос, украл велосипед стоимостью 14 000 рублей из подъезда жилого дома в городе Коврове.- 15 августа неизвестный украл велосипед стоимостью почти 16 000 рублей с лестничной площадки жилого дома в городе Гусь-Хрустальный. Злоумышленник повредил противоугонный трос и оцинкованную цепь.Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Кольчугинскому району задержали 51-летнего жителя города Кольчугино, подозреваемого в краже велосипеда, совершенной в конце июля 2023 года. Фигурант дал признательные показания.Сотрудники полиции предупреждают:- не оставляйте велосипед без присмотра, даже на короткое время. Если необходимо отлучиться, обязательно пристегните его к опоре надежным запирающим устройством с металлическим стержнем, по возможности сделайте это вблизи расположения камер видеонаблюдения;- не оставляйте велосипед на улице или в подъезде на ночь, даже если он оборудован специальным замком. При наличии в домах запираемых подвалов или тамбуров, храните велосипеды в этих помещениях, а лучше – в квартирах;- не доверяйте посторонним лицам свое имущество, умейте отказать незнакомцу в просьбе покататься на велосипеде;- сохраняйте технический паспорт на велосипед и чек о его покупке, сделайте фото принадлежащего вам имущества;Если велосипед все же был похищен, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.Фото pxfuel.com