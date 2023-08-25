Закрыли на 90 суток: одно из предприятий общественного питания во Владимире нарушал санитарные...

Закрыли на 90 суток: одно из предприятий общественного питания во Владимире нарушал санитарные нормы.Проверки Роспотребнадзора в отношении предприятий общественного питания продолжаются. Специалистами Росподребнадзора совместно с прокуратурой Владимирской области организовали внеплановую проверку ИП во Владимире.В ходе проверки, на предприятии общественного питания были установлены многочисленные нарушения:отсутствие цехового деления, (при этом работает на сырье);не предусмотрена поточность технологических процессов и пересечение потоков; в реализации находилась продукция без товаросопроводительной документации, без маркировки товара, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность товара;приготовление готовых блюд осуществляется без применения технологической документации;к работе по контакту с пищевыми продуктами допущены лица без медицинского осмотра и другие нарушения.23 августа 2023 года Ленинский районный суд города Владимира признал ИП Зиап Ван Хунг виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток, сообщает пресс-служба Росподребнадзора по Владимирской области.Фото freepik.com