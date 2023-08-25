Житель Александрова избил своих пожилых родственников за отказ тех купить ему телевизор Ранее...

Житель Александрова избил своих пожилых родственников за отказ тех купить ему телевизорРанее судимый 29-летний житель Александрова обвиняется в вымогательстве с применением насилия (п. «в» ч.2 ст. 163 УК РФ).Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, пьяный мужчина пришел домой и стал требовать у своей 59-летней матери приобрести ему компьютер и телевизор. Она сказала, что денег нет и отказала ему, тогда обвиняемый, удерживая её и по-прежнему требуя совершить покупку, ударил несколько раз ей по ноге.Испугавшись, женщина закричала и позвала на помощь. На шум пришла 80-летняя бабушка злоумышленника, которая до этого спала в соседней комнате.Мать вырвалась от преступника и выбежала из квартиры, тогда обвиняемый пошел к своей бабушке, впоследствии также избил её, вымогая покупку техники.Уголовное дело направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.За совершение преступления виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.Фото freepik.com