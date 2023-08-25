Ранее судимого 29-летнего жителя Александрова обвиняют в совершении двух вымогательств с причинением насилия.

Ранее судимого 29-летнего жителя Александрова обвиняют в совершении двух вымогательств с причинением насилия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что подозреваемый был пьян и начал требовать от 59-летней матери купить ему телевизор и компьютер. Однако у женщины не нашлось денег. Тогда сын схватил несчастную и начал бить её ногой по ноге.Крики жертвы разбудили дремавшую 80-летнюю бабушку, и пенсионерка поспешила на помощь. Мать сумела вырваться и выбежать из квартиры, и обвиняемый переключился на старушку. Мужчина вновь стал клянчить технику и избил бабушку.Сегодня уголовное дело передано в Александровский городской суд. Фигуранту грозит до 7 лет заключения.