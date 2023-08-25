Жюри продолжают оценивать самую красивую деревню Владимирской области. Члены оргкомитета конкурса...

Жюри продолжают оценивать самую красивую деревню Владимирской области.Члены оргкомитета конкурса на самую красивую деревню Владимирской области торопятся объехать все 75 населенных пунктов - столько завилось на конкурс. Наш репортаж из Вязниковского района - знакомимся с деревней Палкино.Каждую весну клязьменский разлив отрезает деревни Палкино и Козлово от большой земли. И они живут автономно, по своим обычаям: Советская власть вернулась, посмеиваются деревенские. Колхоза нет уже давно. Крестьян кормит лес, ремесло, подсобное хозяйство. А сельскую историческую память хранит начальная школа.Мария Кузина, руководитель начальной школы:- Здесь у нас солдаты победы, кто пришел живой и какими наградами награжден.Важная часть экспозиции: фотографии, имена, подлинные письма с фронта: "Кровавому Гитлеру пощады не будет за наших братьев, отцов и матерей". Все, как обычно в школьном музее: предметы крестьянского быта в разные времена: от лаптей - до пионерского барабана.Это костюм моей прабабушки, Марии.А вот - неожиданное: целая галерея дореволюционных фотографий педагогов Вязниковского уезда. Сегодня Мария Анатольевна - один учитель на всю школу. На всех 12 учеников.Мария Кузина, директор начальной школы:- Пока жива школа - живо село. Пока взрослые готовятся к новому учебному году, детское население школы, догуливая каникулы, с серьезными лицами водит хороводы.Их родители и деды сложа руки тоже не сидят. Лицо деревни должно быть красивым. Беда сегодняшних сел - глухие заборы из металлопрофиля. В Палкине их немного. Поэтому можно увидеть плоды деревенского творчества: цветники, резные наличники, подзоры, дизайнерская, как сейчас говорят, мебель и прочие малые скульптурные формы. На нелепые вопросы палкинцы отвечают недоумённо, но вежливо- Александр Владимирович, а зачем вы все это делаете?- Вроде, как то нравится, затянуло.- Цветы зачем вам?- Доля души, для красоты, радуют, настроения добавляют цветочки наши.Братьев Лебедевых в селе трое. Если средний, Александр, по столярному делу, младший Михаил - мастер лозоплетения.- Белье вот, внизу видите, открывается.Его продукция широко представлена на импровизированной выставке достижений деревенского хозяйства. Все эти плоды окрестных огородов и подступающих к деревне лесов скоро оказываются на общем обеденном столе, накрытом по случаю приезда гостей. Гостей любят. Непрошенным дают отпор - чему свидетельство добытая деревенскими охотниками волчья шкура.Недостатки есть повсюду,мы о них не говорим!О хорошем петь мы будем,За деревню - постоим!Андрей Николаев, "Вести-Владимир".