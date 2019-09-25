В столичном МДМ состоялась премьера первого в России бродвейского site-specific мюзикла Первое свидание. Ее посетили знаменитости российского шоу-бизнеса, блогеры и журналисты, которые не только первыми увидели яркий и оригинальный мюзикл, но и оценили необычный формат постановки.

В столичном МДМ состоялась премьера первого в России бродвейского site-specific мюзикла "Первое свидание". Ее посетили знаменитости российского шоу-бизнеса, блогеры и журналисты, которые не только первыми увидели яркий и оригинальный мюзикл, но и оценили необычный формат постановки.Продюсер постановки Дмитрий Богачев выстроил нью-йоркский бар прямо в фойе Московского дворца молодежи Благодаря этому приему, создателям удалось добиться камерной атмосферы, в которой каждый из сидящих за столиками мог почувствовать себя участником истории.Мюзикл насыщен не только песнями, танцами и шутками, но и лайфхаками – советы о том, как сбежать с неудачного свидания, или как избежать неловкости и перестать идеализировать фригидную и склочную бывшую.Оценить спектакль пришло много звезд - Нонна Гришаева, Юлия Барановская, Анастасия Стоцкая, Екатерина Стриженова, Лиза Арзамасова, группа #APPolonovGang (Сергей и Андрей Григорьевы-Апполоновы). Но самое внимание было приковано к Ларисе Долиной.Она пришли в платье с открытыми руками и поразила гостей огромной татуировкой на запястье. Видимо, певица взяла пример с дочери Лины, татуированной донельзя.