В народе говорят: Нет пророка в своем отечестве. Мы почему-то считаем, что за границей и мед слаще, и шоу лучше. На приезжающий каждый год с гастролями канадский Cirque du Soleil люди сметают билеты, хотя качество их постановок среднее. Если вы окажетесь на спектакле Пари над бездной, который сейчас идет в Театре мюзикла, то поймете, что по техничности номеров мы побили всех конкурентов.

В народе говорят: "Нет пророка в своем отечестве". Мы почему-то считаем, что за границей и мед слаще, и шоу лучше. На приезжающий каждый год с гастролями канадский Cirque du Soleil люди сметают билеты, хотя качество их постановок среднее. Если вы окажетесь на спектакле "Пари над бездной", который сейчас идет в Театре мюзикла, то поймете, что по техничности номеров мы побили всех конкурентов.Строго говоря, "Пари над бездной" больше напоминает полуторачасовой парад акробатических и гимнастических номеров высокого уровня сложности. Порой кажется, что подобного человеческий организм не может вынести. Зрители зажмуриваются – от происходящего захватывает дух.Только представьте себе: один атлет стоит на руках на голове другого, а тот, в свою очередь, делает шпагат и возвращается в исходное положение! Гимнастка парит над сценой, держась за обруч ногой. Акробатка поднимается в гору по тонкой перекладине без страховки. Словом, восторженное "ах!" постоянно слышится в зале.Этот спектакль в пограничном жанре "циркодрамы" выводит физическое направление в театре на принципиально другой уровень. Основное действие, вместе со всеми мыслимыми и немыслимыми акробатическими трюками, происходит в воздухе. Участвуют в постановке 14 спортсменов – гимнастов, акробатов, цирковых артистов. И всего одна-единственная певица – участница телеконкурса "Большая опера" на канале "Культура" Юлия Яшкулова. Но и ее режиссер заставил двигаться по тонким трубам над сценой, из которых построены декорации. Петь на высоте для человека, который ее боится, балансировать на грани и не ошибиться в ноте – это высший пилотаж.Причудливая декорация спектакля построена из 1700 метров труб, 12-метрового батута, зеркала, площадью 96 квадратов. Здесь артисты при помощи пластики и виртуозного владения телом рассказывают девять удивительных историй, сплетенных в одну. Пробирает этот рассказ о поиске счастья до мурашек.Здесь каждое движение символично – повороты, остановки, взлеты, падения, крутые виражи и опасные скольжения. Все как в жизни! Хореограф-постановщик, берлинский танцовщик и балетмейстер Александр Абдукаримов, продумал все до секунды, до мелочи.Планируется, что после премьерных показов в Московском театре мюзикла (они продлятся до 29 сентября) спектакль "Пари над бездной" отправится в европейское турне.