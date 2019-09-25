По сообщению очевидца из "подслушано автомобилистов Владимир", водитель на скорости врезался в отбойник.

Еще одно ДТП произошло этим утром на М-7. Под Липной (Петушинский район) перевернулся легковой автомобиль. По сообщению очевидца из "подслушано автомобилистов Владимир", водитель на скорости врезался в отбойник. Ожидается прибытие полиции. Информация по ДТП уточняется.