По сообщению очевидца из "подслушано автомобилистов Владимир", водитель на скорости врезался в отбойник.
<a href="https://33live.ru/novosti/25-09-2019-avarijnoe-utro-pod-lipnoj-perevernulas-legkovushka.html" target="_blank">Аварийное утро: под Липной перевернулась легковушка</a> - По сообщению очевидца из "подслушано автомобилистов Владимир", водитель на скорости врезался в отбойник.
[url=https://33live.ru/novosti/25-09-2019-avarijnoe-utro-pod-lipnoj-perevernulas-legkovushka.html]Аварийное утро: под Липной перевернулась легковушка[/url] - По сообщению очевидца из "подслушано автомобилистов Владимир", водитель на скорости врезался в отбойник.